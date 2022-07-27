“追悼之墙是是纪念6•25战争遗产的努力”. July. 27, 2022 07:54. by 金民 kimmin@donga.com. “为了守护韩国自由和民主主义，韩国战争（6•25战争）中牺牲了3.6万名以上美国人，现在可以永远留下遗产了。” 韩国战争参战勇士、前韩国战争参战勇士协会（KWVA）会长拉里•基纳德（94岁•照片）25日（当地时间）在接受《东亚日报》采访时，就华盛顿韩国战争（6•25战争）参战纪念公园的追悼之墙表示“非常自豪”，并说了上述这一番话。基纳德前会长与在6•25战争中失去右臂和腿的“左手敬礼”主人公威廉•韦伯上校（1925~2022年）一起带头建立了追悼之墙。 基纳德前会长激动地说：“随着铭记6•25战争的参战勇士们先后离开人世，担心战争的遗产会被遗忘”，“追悼之墙是铭记其遗产的努力的顶点。” 在得克萨斯A&M大学专攻机械工程的基纳德前会长1950年被任命为陆军炮兵少尉。在几次要求投入战线之后，1952年他被分配到3步兵师团，担任38线最前方炮兵观测军官，并展开了临津江战斗。在布置战线的第一天晚上，他就遇到了中共军。“我在监视哨所，远眺发现号声和鼓声在震动，看到向战壕爬行的中共军黑压压地聚在山坡上。虽然很害怕，但在战壕里与中共军作战。很多我军阵亡了。” 2011年从通信公司退休的基纳德前会长5年来访问了美国各地的学校，致力于宣传“被遗忘的战争”、“6•25战争”的《Tell America》项目。在美国国防部支援下编写的《6•25战争摘要》共2.5万份，寄给了各级学校图书馆。他说：“把6•25战争称为‘被遗忘的战争’是错误的。分明是胜利的战争”，“韩国的民主主义和自由、巨大的经济增长证明了我们的胜利。” 在27日举行的追悼之墙揭幕仪式上，将发表尹锡悦总统和美国总统拜登的信息。正在访美的韩国国家报勋处长朴敏植将代读尹总统的信息。据悉，拜登总统的信息将由报勋长官丹尼斯•麦克唐纳代替。参战勇士及遗属、国防部长官李宗燮、朴报勋处长、国会国防委员长李宪昇、美国联邦众议员阿米•贝拉、白宫印度太平洋协调官科特•坎贝尔等约2000人将出席揭幕仪式。 韩美同盟财团（KUSAF）25日表示，会见了坎贝尔协调官，转交了写有拜登总统的韩式名字“裴地星”的相框。本馆为美军基地所在的京畿道“平泽裴氏”，意为“地球之星”。 用韩国政府支援的287亿韩元建立的追悼之墙上刻着包括KATUSA（在驻韩美军中服役的韩国军人）战死者在内的4.3万多名6•25战争美军参战勇士的名字。

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