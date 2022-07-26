尹锡悦下周休暑假……建议总统室职员也休假. July. 26, 2022 08:07. by 洪壽英 gaea@donga.com. 尹锡悦总统将于8月第一周举行就任后的第一个夏季休假。此前由于大宇造船海洋转包工人罢工事件等原因，尹锡悦一直未能确定，这次最终决定了休假日程。 总统室相关人士25日在新闻发布会上表示：“尹总统决定下周去休假，”“尹总统嘱咐说：‘不仅是总统室职员，公务员们都要从补充能量、为刺激内需经济做出贡献的角度去休假’。” 尹锡悦的具体休假日程和场所尚未公开。该人士表示：“总统能去的休假地并不多。据我所知，他正在仔细掂量几个地区并费神考虑。”此前，尹锡悦21日表示：“听说（历届总统）夏季休假期间一直去猪岛，但因为是巨济岛，所以正在关注大宇造船该怎么办。” 尹锡悦在结束休假后，将于下月与新组成的国会议长团共进晚餐。这是接受了当天由尹锡悦主持的总统首席秘书会议提出的建议。总统室相关人士表示：“首先应该考虑国会的日程，在与国会方面进行充分讨论后，将于8月中旬举行会晤。”该人士表示：“尹总统也期待能够成为与议长团开诚布公地进行对话的场合。”

한국어