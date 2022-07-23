男子职业网球巡回赛时隔26年再次在韩国举办. July. 23, 2022 07:32. by 金正勋记者 hun@donga.com. 男子网球世界排名第2位的亚历山大•兹维列夫（25岁•德国•照片）和今年法国网球公开赛男单亚军卡斯佩•鲁德（24岁•挪威•第5位）将于今年秋天造访韩国。比他们早一周，去年美国网球公开赛女单冠军埃玛•拉杜卡努（20岁•英国•第10位）也将入境。 大韩网球协会22日表示：“今年秋天在首尔奥林匹克公园球场将接连举行女子职业网球（WTA）巡回赛韩亚银行韩国公开赛和男子职业网球（ATP）巡回赛韩国公开赛”，“WTA大赛将于9月17日举行，ATP大赛将从9月26日开始举行。” 女子韩国公开赛从2004年开始持续举行，但男子韩国公开赛是26年来首次举行。虽然之前也有过KAL杯韩国公开赛，但是自1996年之后就再也没有举办过了。 此次韩国公开赛是ATP巡回赛4阶段中最低的ATP250系列赛。这是顶级选手不经常参加的级别。对此，协会相关人士表示：“兹维列夫和鲁德等球员已经签署了参赛合同”，“只要不发生受伤等重大变数，将出场比赛。”带头申办此次大赛的JSM代表李镇洙（音）表示：“以今年为契机，将竭尽全力使男女巡回赛继续在韩国举行。” 韩国之所以能够申办今年的ATP巡回赛，是因为受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，中国大赛接连被取消。ATP巡回赛当天通过网站传达了举办韩国公开赛的消息，并同时表示，原定于今年9、10月在中国举行的上海大师赛、中国公开赛、成都公开赛、珠海锦标赛等赛事已被取消。

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