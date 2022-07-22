市场规模达1万亿韩元，“K网络漫画”堂堂正正地走进学术领域. July. 22, 2022 08:01. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 《李末年系列》的李末年，《与神同行》的朱浩民，《甜蜜家园》的金坎比，《心里的声音》的赵锡，《未生》的尹泰浩…… 不仅在韩国国内，在海外也备受喜爱的韩国网络漫画市场期间培养出了很多明星作家。但是，如果问他们的作品能否被看作是经典作品，确实会有些犹豫。因为，能否进入一个典型或模范的行列，与是否能大卖是两码事。 现在网络漫画也应该堂堂正正地作为一种艺术体裁来对待，并大声疾呼的书出来了。从2018年6月开始到本月为止出版的《漫画网络漫画理论丛书》50卷和《漫画网络漫画作家评论选》（交流图书出版社）50卷，足足有100卷详细记录了韩国网络漫画的历史。 长达100卷的大长征的第一步要追溯到2016年。以Naver文化财团捐赠的4亿韩元为基础，韩国动画学会和韩国卡通学会计划出版100卷规模的书。因为他们认为，有必要对网络漫画进行学术理论和正确的评论。 交流图书出版社编辑主管全正旭（音）表示：“韩国大学设有网络漫画相关专业的有70多所，但大部分都是以漫画实际技能为主进行教学的”，“2013年仅为1500亿韩元的网络漫画市场规模到2020年增长到了1万亿韩元，但相关研究却远远不足。” 此次企划仅研究者就有64人参与。不仅是漫画动画系、国文学系、文艺创作系、文化信息系、媒体系的教授，电影、文学评论家也相当多。代表企划者、世宗大学漫画动画系教授韩昌完解释说：“要想评价知识产权（IP）时代最受关注的内容—网络漫画，需要多种视角”，“为了让梦想成为网络漫画作家或相关PD的青少年也能轻松阅读，要通俗易懂。” 《漫画网络漫画理论丛书》的重点是制定成为学术依据的基础理论。与用纸质书看的日本挽歌、美国漫画不同，分析了用智能手机消费的网络漫画的优点，并深入了解了最近以女性为主要读者的成人网络漫画的社会文化背景。 《漫画网络漫画作家评论选》仔细观察了著名网络漫画作家的特征。例如，李末年作家将只在网络社区流传的荒诞无稽的“恶趣代码”应用到了网络漫画中。尹泰浩作家以人性浓厚的叙事提高了网络漫画的作品性。 “世界上所有的文化都是从下位文化开始的。一味地研究教授就是偏见。网络漫画现在应该被评价为文化，正确批评其文化不是学者的作用吗？只有超越‘市场规模变大了’的单方面称赞和‘网络漫画作家有争议’的平面批判，才能实现网络漫画的世界化。”（韩教授）

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