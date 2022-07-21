世卫组织：“欧洲确诊病例在6周内增至3倍……每周有3000人死亡”. July. 21, 2022 07:49. by 李恩澤 nabi@donga.com. 世界卫生组织当地时间19日表示，最近6周内，欧洲新冠确诊者增至3倍。死亡人数也每周达3000多人。也有人担心，如果进入秋冬，新冠再扩散将更加严重。 世卫组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格当天在声明中表示：“新冠奥密克戎变异病毒的亚型变异——隐形奥密克戎（BA.2）和BA.5正在欧洲53个国家迅速扩散。”上周欧洲新增新冠确诊患者约300万人，占同期全世界确诊患者的一半。此次变异虽然比之前的德尔塔毒株等致命率低，但由于扩散速度太快，确诊者剧增，住院率翻了一番。 欧洲新冠再扩散由BA.2和“半人马”毒株（BA.2.75）等奥密克戎亚型变异毒株主导。“半人马”毒株正在韩国等10多个国家扩散。感染者长期遭受后遗症的“长期新冠肺炎”的担忧也越来越大。美国要求辉瑞、莫德纳等新冠疫苗开发公司开发出针对变异毒株的疫苗。 克鲁格表示：“医疗体系正承受着巨大压力。应该采取紧急措施，”“等到秋天就太晚了。”他同时强调了接种第四针疫苗、戴口罩等防疫措施。虽然部分国家解除了戴口罩的义务，但克鲁格在推特上上传了自己戴着口罩的照片，并强调：“并不是说不是义务就不要戴口罩。”他还批评称：“欧洲大部分国家中断或减少新冠检测，这是在制造危险的死角地带。” 克鲁格还对警惕性降低表示担忧。他说：“人们会问我‘病毒真的回来了吗’，”“那些东西并没有消失。它仍然非常恶劣、致命，正在夺走生命。”他还指出，各国虽然忙于应对乌克兰战争和通货膨胀，但仍然需要投资医疗。

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