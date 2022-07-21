有品位的老人. July. 21, 2022 07:49. . 生活中水很重要。水流动的地方城市兴盛发展，干净的水对维持生命是必不可少的。水从很久以前开始就是一种商品。在17世纪的西班牙，买卖水已经是家常便饭。迭戈•贝拉斯克斯把塞维利亚人交易水的场面留作一幅画。 贝拉斯克斯是代表西班牙巴洛克美术的画家。他以费利佩四世的宫廷画家的身份活动，留下了众多杰作。这幅画是他早期的作品。这是他在离开故乡塞维利亚前往马德里之前画的，当时他的年纪在10多岁或20岁出头。画不仅展现了贝拉斯克斯细腻而出色的描写能力，还充分展现了他在人物心理表现方面是多么卓越。画面右边的卖水老人正在给左边的青年递水杯。杯子里装着为了增加水的味道和香气而制作的黑色无花果。可能是刚倒水，老人抓着的大陶器水瓶表面水珠流淌闪闪发光。两人在各方面都形成了鲜明的对比。老人晒黑的皮肤，穿着破旧的衣服，而青年则是白皙的皮肤，衣着干净端庄。一看就是属于不同阶级的人。虽然看不清，但两人之间描绘了正在喝水的另一个男人。有趣的是他们的视线。彼此完全不对视。卖水的只是卖水，没有表露任何感情。青年贝拉斯克斯似乎对这一主题很着迷，画了三幅几乎一模一样的画。 老人和青年互相回避视线的理由不得而知。但可以肯定的是，连接下游阶层卖水的老人和上流阶层青年的媒介就是水。画家把卖水的老人刻画得很严谨，像圣者或哲学家一样。这或许是青年画家希望看到的自己未来的面貌。即，即使没有成功，即使贫穷，也想守住品位，成为有品位的老人。美术评论家

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