在“防弹代表”担忧中宣布挑战党权的李在明. July. 18, 2022 07:56. . 共同民主党议员李在明昨天宣布，将参加8·28全党大会的党代表竞选。这是李在明自3·9大选失败后时隔4个月、在6·1仁川桂阳补缺选举中当选后时隔约一个半月再次宣布竞争党权。李在明在记者会上表示：“将打造获胜的（共同）民主党，”“在国民说‘到此为止’之前，除了党名之外，将改变所有。”在全党大会上，预计李在明将和97一代（1990年代上大学，1970年代出生）、非李在明派围绕下届党权展开激烈的对决战，。 在此前全党大会规则讨论过程中，亲李在明派的大部分要求得到了落实。在预备竞选淘汰规则中，亲李在明派要求的“舆论调查30%”条款被包括在内，而非李在明派主张缩小党代表权限的主张被拒绝。因此，党内外有观察认为，李在明是前总统候选人，而且大众认知度很高，因此确认了李在明的大势论。 共同民主党全党大会应该摆脱大选和地方选举连败的泥潭，成为新的民主党重新诞生的舞台。但是，如果全党大会转向李在明大势论，所有焦点问题很有可能被“是不是李在明”所埋没。将很难期待旨在克服不顾民心的粉丝政治和理念过剩政治而展开激烈的革新讨论。李在明也表示“要排斥被困在理念和阵营的政治斗争政治”，因此应该首先打开这种讨论的大门。 党内也有人担心，李在明在没有充分考虑选举连败的情况下，就挑战党权。也就是说，是不是为了防御李在明的司法风险而急于挑战党权。如果党代表集中党力阻止司法风险，他只能成为“防弹代表”。在这种情况下，共同民主党能否在民生和党改革方面取得国民可以接受的成果令人怀疑。 就李在明参加党代表竞选一事，共同民主党目前分为亲李在明派和非李在明派。线上线下每天都在展开激烈的攻防战。看起来处于心理上的分党状态。矛盾原因是党代表拥有的下届公推权。如果按照这种趋势发展下去，无论谁成为党代表，都很难实现团结的政治。如果连党内派系矛盾都无法解决，还能谈论朝野合作、国民团结吗？即使是为了消除这种忧虑，李在明也应该出台构建保障公正性的公推系统的方案。

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