尹锡悦：“自由民主主义、光州五月精神，是宪法精神”. July. 18, 2022 07:57. by 張寬錫 jks@donga.com. 17日迎来制宪节72周年，尹锡悦总统表示：“将与伟大的国民一起守护宪法精神。” 尹锡悦当天在脸书上回顾说：“1年前的今天访问了光州，”“在用鲜血守护自由民主主义的光州，重温了我们的宪法精神。”他还说：“以光州的五月精神恢复的自由民主主义的普遍价值就是宪法精神，”“宪法是通过历史发现的秩序，是确保国民自由和权利的结果。”他还说：“自由民主主义、人权、法治等宪法价值是国民团结的源泉，实现宪法价值的过程就是走向繁荣和发展之路。” 总统在制宪节表态中提及光州5·18民主化运动实属罕见。据总统室透露，尹锡悦认为，如果说20世纪八十年代对民主化的愿望把国民之心团结在一起，那么从现在的情况来看，从光州五月精神延续下来的自由民主主义、人权、法治等宪法精神是团结国民的源泉。 尹锡悦在大选候选人时期的去年制宪节参拜光州北区国立5·18民主墓地时表示：“将以参拜用鲜血守护自由民主主义宪法精神的烈士，代替制宪节守护宪法的表态。”就任后，他带着总统首席秘书、国民力量党国会议员参加了5·18民主化运动纪念仪式，并表示“热爱自由、正义和真相的韩国国民都是光州市民”，表达了国民团结的意志。

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