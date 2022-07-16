一名三兄妹母亲给3名患者送上新生命礼物后离世. July. 16, 2022 07:30. by 趙健熙 becom@donga.com. 实践奉献生活的三兄妹之母在分享生命后去世了。韩国器官组织捐赠院15日表示：“许美京（音，54岁）7日捐赠了肺和肾脏，给3名患者送上了新的生命，离开了人世。” 据韩国器官组织捐赠院介绍，许某3日吃完晚饭后，与家人聊天时突然晕倒。虽然立即被送往医院，但最终还是陷入了脑死亡。家人听到许某失去生机的消息后陷入了悲伤，但她在2019年5月登记希望捐赠器官时曾表示，“想在我最后一刻做挽救生命的美丽的事情后离开”，为了遵重她的意思，家人同意了捐赠。 许某出生于全罗南道顺天市，是四男三女中的长女。据周围人介绍，她是为儿子和两个女儿献身的母亲，下班后喜欢在小区散步。遗属表示，许某平时在疗养院为老人做饭，照顾智力残疾人等，实践了分享和服务。许某的小女儿最后对母亲说：“经常出现在梦里，您可要多多展现漂亮的样子。”

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