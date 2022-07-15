禹相赫将挑战一年内同时赢得室内外世锦赛冠军的伟大记录. July. 15, 2022 08:05. by 任寶美 bom@donga.com. 韩国男子跳高的招牌选手禹相赫（26岁•国军体育部队）将挑战“田径传奇”海耶尔•索托马约尔（55岁•古巴）创下的一年内同时夺得室内外世界田径锦标赛冠军的纪录。 禹相赫将参加16日在美国俄勒冈州尤金海沃德田径场举行的2022年世界田径联盟（WA）室外世界锦标赛男子跳高预选赛。在3月的室内世锦赛上，禹相赫以2米34的成绩夺冠，如果在此次大赛上再次夺冠，他将成为包揽室内外世锦赛冠军的历届第5名选手。 特别是在一年内同时获得室内外锦标赛冠军是继1993年索托马约尔之后时隔19年出现的纪录。从2004年开始，每隔2年室内锦标赛以偶数年、室外锦标赛以单数年举行，但今年室外锦标赛因受新型冠状病毒肺炎疫情影响而延期的东京奥运会，推迟了举办年度，禹相赫迎来了与传奇并驾齐驱的机会。禹相赫信誓旦旦地表示：“与传奇选手索托马约尔一起被提及是一件令人高兴的事情”，“室内锦标赛也称霸了，将在尤金努力争夺金牌。”索托马约尔1993年创下的世界纪录（2米45）至今仍未被打破。” 直到去年为止，在世界锦标赛上夺冠对禹相赫来说还很遥远。因为，在东京奥运会上以2米35的成绩刷新韩国纪录后，禹相赫被同样成功完成2米37的穆塔兹•巴尔希姆（31岁•卡塔尔）、詹马科•坦贝里（30岁•意大利）、马克西姆•内达塞考（24岁•白俄罗斯）挤到第4位，切身感受到了“世界之墙”。 但是现在，禹相赫向世界高喊“会让你感觉到这是无法逾越的墙”。今年2月，禹相赫在捷克胡斯托佩切室内比赛中跳出了2米36的成绩，创下了本赛季室内男子跳高的最好成绩。虽然是东京奥运会奖牌获得者没有参加的比赛，但是禹相赫在之后坦贝里参加的室内锦标赛上也夺冠，延续了旋风。今年5月，在巴尔希姆的主场卡塔尔多哈举行的钻石联赛中，禹相赫力压巴尔希姆和坦贝里，以2米33的成绩登上了冠军宝座。巴尔希姆和坦贝里分别排在第2位（2米30）和第7位（2米20）。 部分竞争者的缺席对禹相赫来说也是很好的征兆。东京奥运会铜牌得主内达塞考是帮助俄罗斯入侵乌克兰的白俄罗斯国籍，因此不能参加国际比赛。今年室外比赛最好成绩（2米34）保持者伊利亚•伊万纽克（29岁）也被禁止以俄罗斯国籍参赛。除了巴尔希姆和坦贝里之外，在本次大赛举办地海沃德田径场上，今年1月以2米33的成绩与禹相赫并列排在第2位的谢尔比•麦库恩（26岁•美国）是唯一的隐患。 韩国在世锦赛男子跳高项目上的历史最好成绩是李镇泽（1999年）取得的第6位。之后连决赛选手都没有出现过。禹相赫继李镇泽之后，时隔23年再次向世界锦标赛决赛发起挑战，并正在向历史上首个冠军发起挑战。

한국어