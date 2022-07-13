保罗•博格巴时隔六年之后再次回归尤文图斯. July. 13, 2022 08:02. by 兪載泳 elegant@donga.com. 保罗•博格巴（29岁•法国）时隔6年之后重返意甲豪门尤文图斯俱乐部。 尤文图斯俱乐部11日正式宣布博格巴重返球队。合同期限截止到2026年6月30日，球衣号码为10号。 对于英超（EPL）曼彻斯特联队（以下简称曼联）青年队出身的博格巴来说，尤文图斯是心灵的故乡。因为他在这里成长为世界级中场。2012年，当时年仅19岁的他效力于能保障其一线队主力位置的尤文图斯队，共代表球队出战178场比赛，攻入34粒进球，助攻40次。在他效力的4个赛季里，尤文图斯队获得了4次意甲冠军、2次意大利杯冠军等。最终博格巴以当时的成功为跳板，在2016年当时以8900万英镑（约1400亿韩元）的天文数字转会费重返曼联队。 博格巴在效力曼联队的第一个赛季，带领球队夺得联赛杯和欧洲足球联盟（UEFA）欧罗巴联赛冠军，在2018~2019赛季也攻入16粒进球，但此后因频繁受伤和状态不佳以及与前主教练穆里尼奥不和等原因，未能发挥应有的作用。在过去的3个赛季中，他在91场比赛中仅攻入8球。在与球队渐行渐远之后，由于不诚实的态度，他甚至被曼联球迷嘲笑为最糟糕的球员之一。自上赛季4月19日以后，他因受伤完全缺席了比赛。此番博格巴重新穿上尤文图斯队的队服，没有向曼联支付一分钱的转会费。因为今年夏天他成为了自由签约球员（FA）。 尤文图斯队表示，“博格巴回到了都灵。他没有变。有着和我们一起写新篇章的渴望。没有比这更幸福的了。”博格巴也发表感想说：“又回来了。感觉太幸福了。希望尽快和球队一起获得冠军奖杯。”

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