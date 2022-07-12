岸田声称“尽快修改宪法”……首先要消除“脱离和平”的忧虑. July. 12, 2022 08:01. . 日本首相岸田文雄昨天表示：“将尽快就修改宪法问题进行讨论，”“将在国会顺利完成讨论，切实谋求就修改宪法内容所需的三分之二（法定人数）的集结。”在前首相安倍晋三遇袭身亡两天后举行的参议院选举中，自民党单独获得过半数议席，而且对修改宪法持肯定态度的联合执政党和其他在野党加起来超过了修宪提议线三分之二议席，岸田于是正式表明了加快修改宪法速度的意志。 日本修改和平宪法是保守右派一直在推进的长期课题，但岸田首相此前一直对推进修改宪法持慎重论，因此他的加快修改宪法发言备受关注。随着全球新冷战激化，随着对右派象征性人物安倍前首相的追悼热潮升温，似乎认为再也没有像现在这样的改宪良机。如果正式开始讨论，党派之间的协调将非常困难，日本国民是否会响应也是未知数，因此，不能错过最近有利条件的氛围占据了主导地位。 接下来，修改宪法第九条的讨论将加快速度。自民党的计划是，在维持规定“永久放弃行使武力，不拥有陆海空战斗力”的第九条的同时，将提出“必要的自卫措施”，推进明确规定拥有自卫队的方案。如果日本正式拥有可以事实上先发制人的“攻击敌方基地能力”，并推进把防卫费从国内生产总值的1%增加到2%的方案，日本将超越“可以战争的国家”，摇身变为“世界第三大军事大国”。 日本的军事强国化势必会刺激周边国家的警戒心。拥有帝国主义侵略历史的日本之所以能在第二次世界大战战败后实现经济繁荣，是因为接受了宪法第九条象征的“非武装和平”。但是，对过去没有反省和道歉的日本再次成为军事大国，周边国家当然会担心。 特别是，日本的态度与作为战犯国家不断进行道歉和正确历史教育的德国形成鲜明对比。最近，针对俄罗斯发动侵略战争，德国虽然也宣布了增强军事力量等“时代性转变”，但仍然没有懈怠地努力平息周围人的怀疑。因为羞愧的过去不能以形式上的道歉或政治法律的终结来掩盖。然而，日本不但没有正视历史，反而急于回避历史。在右倾化疾驰之前，日本应首先积攒起对和平的信任。

한국어