“想念所有人”，孙兴慜给队友们写信和送礼物. July. 12, 2022 08:02. by 金培中 wanted@donga.com. 在主场迎接客人的态度也是“世界级的”。亲自前往仁川机场迎接入境韩国的托特纳姆热刺队的队友的孙兴慜（30岁•照片）向俱乐部队友们的宿舍传达信件和礼物，表达了对他们访问韩国的感谢之情。 传达托特纳姆热刺队消息的《刺网》11日公开了孙兴慜写给队友们的信。孙兴慜在信中说：“欢迎来到韩国。怀念所有人。来到我国（对我）意义重大。虽然日程很繁忙，但希望能够获得好的能量，带走伟大的记忆。”他接着说，“能够获得（在韩国比赛）的机会，非常感谢。能够在托特纳姆热刺队与大家一起度过，我感到非常幸福，并为共同取得的成果感到自豪。希望本赛季也能一起创造特别的东西。”《刺网》还展示了看似礼物的宿舍内桌子上的白色纸袋照片。 孙兴慜所属的英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队为了备战季前赛在韩国进行的友谊赛，于10日通过仁川机场入境。13日，球队将在首尔世界杯体育场与由职业足球K1联赛（第1级联赛）代表队员组成的K联赛全明星队，16日将在水原世界杯体育场与西班牙豪门俱乐部塞维利亚队进行比赛。 虽然是活动性比赛，但哈里•凯恩、卢卡斯•莫拉、埃里克•戴尔等主力球员都踏上了韩国的土地。发现拿着写有“欢迎来到韩国”的牌子的孙兴慜，和现场超过2000多名球迷后面带微笑的托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂通过俱乐部表示，“看到机场的球迷时，我感到很惊讶，也很了不起。我们要取得巨大的成果来报答球迷们”，“看到孙兴慜，真的感到很惊讶，也很幸福。他对我们来说是非常重要的，也是非常好的球员。我感觉到他在韩国感到非常自豪。”孙兴慜的好友凯恩也在自己的推特上留言说：“在首尔受到了难以置信的欢迎。每当看到世界为我们球队加油时，我总是感到很惊讶。” 孙兴慜和托特纳姆热刺队10日在高阳综合运动场立即进行了热身训练。第二天即11日，在即将举行比赛的首尔世界杯体育场进行了上午的早场训练。

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