专家：“应提高高龄人群接种率，而不是扩大接种年龄群”. July. 12, 2022 08:03. by 李知云记者 easy@donga.com. 韩我政府正在讨论将目前60岁以上的新冠疫苗第四次接种对象扩大到50多岁的方案。但专家们指出，让没有进行第四次接种的老年人接种是更为紧迫的问题。 据疾病管理厅11日透露，截止到当天，60岁以上人群的第四次疫苗接种率仅为31.8%。这意味着在全体1374万名60岁以上人口中，约有937万人没有进行第四次接种。 新型第四次接种是在4月14日。对象是感染新冠病毒后很有可能成为重症的60岁以上高龄层和基础疾病患者。此后虽然过了3个月左右，但60岁以上的10人中只有3人接种了疫苗。特别是60多岁人群每10人中只有2人（截至7日为21.1%） 高龄层急需接种的原因，是接种疫苗后已经过了很长时间。国内60岁以上的人大部分在去年11月、12月接受了第三次接种。据悉，新冠疫苗接种6个月后，预防感染及防止重症恶化的效果会大幅下降。天主教大学医学院名誉教授白顺英（微生物教室，音）强调：“感染时最危险的80岁以上人群的第四次接种率还不到一半，”“目前是最大限度地提高高危人群的第四次接种率非常重要的时期。” 疾病管理厅11日召开预防接种专门委员会，讨论了是否扩大第四次接种对象。据悉，相比以全体国民为对象进行第四次接种，正在讨论只扩大“50岁以上”等部分接种对象的方案。传染病危机应对咨询委员会当天也讨论了暂时维持目前确诊者隔离期为7日的方案等。政府将于13日公布新冠再次流行的应对方案。 此外，从14日起，从海外入境后3天内必须接受的基因扩增（PCR）检查结果可以在检疫信息事前输入系统（Q码）上在线输入。疾病厅相关人士解释说：“以前，由各管辖保健所通过电话或短信进行个别确认，这一程序得到了简化。”

한국어