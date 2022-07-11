时隔6年WBC将再次举行……韩日从预选赛首轮开始展开激烈角逐. July. 11, 2022 13:59. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 时隔6年，世界棒球经典赛（WBC）将再次举行。韩国队将与“宿敌”日本队从第一轮开始展开直接交锋。 美国职棒大联盟（MLB）事务局8日公布了将于明年3月8日拉开帷幕的第5届WBC的对阵表。据此，韩国与日本、中国、澳大利亚以及经过预选赛打上来的一支队伍进入B组。B组将于明年3月9日至13日在日本东京巨蛋体育场举行第一轮日程。 棒球迷们最关心的比赛当属韩日战。这是韩国自2009年第2届比赛后时隔14年再次在WBC第1轮与日本展开对决。当时，韩国队在首轮预选赛中以2比14负于日本队，但在种子定位赛上以1比0取得了胜利。第3、4届比赛时，由于两国分在不同的组，再加上韩国队在第1轮被早早淘汰，所以没有机会展开对决。 对于在去年东京奥运会上丢尽脸面的韩国棒球来说，此次WBC将成为重要的试验台。韩国棒球委员会（KBO）总裁许龟渊也在今年3月就任时强调表示，“韩国棒球要想加强国际竞争力，必须把明年的WBC当作跳板”，“如果取得成绩需要的话，不仅是KBO联赛的选手，汤米•埃德蒙（27岁•圣路易斯红雀队）、戴恩•德宁（28岁•得克萨斯骑警队）等在MLB活动的韩裔选手也可以列入国家队名单。” 由于许总裁的意志非常强烈，KBO也计划尽快成立应对WBC的技术委员会，并提高选拔国家队主教练的速度。KBO事务总长柳大焕表示：“下周左右将公布技术委员会名单，主教练将由技术委员会决定。”与以专职主教练体制运营的亚运会代表队不同，WBC代表队的主教练很有可能由职业队主教练担任。 此次大会原计划在去年举行，但由于受到全世界新型冠状病毒肺炎疫情扩散的影响，推迟了2年。决赛阶段参赛国共有20个国家，每5个国家分为一组进行小组赛比赛后，经过8强淘汰赛，将于明年3月22日在MLB迈阿密马林鱼队主场LoanDepot公园球场举行决赛。

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