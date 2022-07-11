“新冠再次流行”正式化……韩国政府考虑延长“确诊者隔离时间”. July. 11, 2022 13:58. by 柳根亨记者、金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 韩国政府正式判断，目前国内新冠疫情的扩散情况相当于“再次流行”，将于13日公布应对新冠疫情再次流行的防疫措施。首先，政府正在讨论将延长4周至7月中旬的新冠隔离治疗义务措施，无限期延长至再次流行稳定为止的方案。保健福利部第二次官李基一（音）8日在政府首尔大楼举行的中央灾难安全对策本部会议上表示：“新冠疫情再次转变为扩散局面。现在是需要我们所有人保持警惕的时候，”“将制定夏季再流行的应对方案，下周向国民报告。” 据统计，8日新增新冠确诊病例为19323例，比前一天增加812例。通常在星期五患者会减少，但患者人数也比前一天有所增加。最近一周内发生的日均确诊患者为15277名，比上周增加了86.5%。意味着新增一名确诊感染人数的感染再生产指数超过了上周的1，本周上升到了1.05。 政府正在苦思再次流行的稳定方案。由于会对经济造成打击，恢复实行限制营业时间、室外戴口罩等保持社交距离的举措，社会上的负面情绪非常强烈。政府相关人士解释说：“目前约有七成人在室外戴着口罩，因此恢复室外戴口罩的效果较差。” 不过，在休假季节即将到来之际，有必要采取减少移动量等提高警惕的措施。政府相关人士表示：“决定每4周对新冠确诊患者的7日隔离义务进行评价，目前正在优先讨论维持到再次流行稳定为止的方案。”

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