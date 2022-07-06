“高中捕手三巨头”京畿商业高中严亨灿与MLB堪萨斯市皇家队签约. July. 06, 2022 08:12. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 被评价为“高中捕手”三巨头的严亨灿（18岁•京畿商业高中）继父亲之后，向美国舞台发起了挑战。严亨灿5日在自己的照片墙上写道“梦想成真（Dream to Reality）”，并公开了身穿美国职棒大联盟堪萨斯市皇家队队服在合同上签名的照片。详细的合同内容尚未公开。 严亨灿与庆南高中的金范锡、原州高中的金建熙（以上18岁）是今年高中棒球中最受关注的捕手。今年严亨灿共参加了15场比赛，取得击球率0.452（62个有效击球、28个安打）、3个本垒打、25打点的成绩，在预定于9月15日举行的韩国棒球委员会（KBO）新人摘牌大会（Draft）上，虽然得到了有望在第1轮被选中的评价，但最终他还是选择了美国舞台。 与严亨灿在同一所学校工作的父亲严钟秀教练（49岁）在现役时期也是捕手，也有进军美国舞台的经验。1998年，严教练在职业棒球韩华队接到被放逐的通报后，在新一中学教学生，2000年与亚特兰大勇士队签约后，前往美国，第二年在美国二流职业联赛（美职棒小联盟）Single A美特尔海滩队参加了24场比赛。如果严亨灿参加美国二流职业联赛的比赛，将成为首对均参加过美国二流职业联赛比赛的韩国父子。 严亨灿是第7位作为捕手进入美国舞台的球员。从1999年东山高中的权润民（43岁•现KIA战略企划组长）开始，6名韩国捕手敲开了美国职棒大联盟的大门，但至今还没有成功的事例。在亚利桑那州下属的小联盟球队担任4年捕手后变身为KT队终场投手的金在允（32岁）建议道：“就像擅长棒球一样，尽快和队友们变得亲近很重要。”

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