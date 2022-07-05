希特勒和斯大林的握手. July. 05, 2022 08:12. . 第一次世界大战开始前，德国在准备战争时，制定了绝对不能进攻俄罗斯的准则。万一进攻，也仅限于乌克兰。德国需要的土地不是俄罗斯，而是乌克兰。所幸当时这一原则得到了遵守。 20世纪30年代希特勒的口号是“德国的生存”。也就是说，德国民族要想生存下去，需要更广阔的领土。希特勒赤裸裸地指向波兰、捷克、罗马尼亚等东欧国家，并号称为了得到那里不惜与苏联一战。1938年希特勒吞并了捷克。废除凡尔赛体制并宣布重新武装的德国，不知不觉中已成为欧洲最强国家。法国军方坦白说：“说实话，德军更强大，自己可以防御，但很难进攻。”再加上英国和法国没能从造成1000万牺牲者的第一次世界大战的噩梦中醒来。 这时候映入眼帘的国家是苏联。苏联在第一次世界大战时与协约国军队一起与德国作战。希特勒把目标瞄准了波兰，仅次于捷克。从苏联的立场来看，如果德国占领波兰，乌克兰将面临危险。德国从第一次世界大战前开始就把目光投向了乌克兰，希特勒一开口就说消灭马克思主义的使命是纳粹党的使命。 波兰也知道这一点，与苏联签订了相互防卫协议。英、法的使节团奔赴莫斯科。三国要齐心协力挫败希特勒的野心。这是局势上无法拒绝的提议，但斯大林却不屑一顾。原来苏联还有保护乌克兰的方法。那就是，与德国把波兰分占一半。由此而秘密诞生的条约就是德苏互不侵犯条约。这两个国家进攻波兰，把它一分为二，英国和法国只是装出一副卖力的样子就结束了。 乌克兰战争进入胶着状态后，俄罗斯开始威胁依赖俄罗斯能源的德国。两国还会携手吗？虽然这次这种可能性很小，但不知道什么时候谁会背叛。不，国际政治中甚至不存在背叛这个词。

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