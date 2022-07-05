元老级音乐家为建立歌剧历史博物馆而聚头商议. July. 05, 2022 08:13. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 声乐家等元老级音乐家为建立韩国歌剧历史博物馆而聚头商议。 前国立歌剧团长朴秀吉4日在首尔中区高丽亚那酒店与歌剧爱好者EO Technics会长成奎东、作曲家李健勇（前韩国艺术综合学校校长）等举行了记者招待会，并表示：“5月19日组成了韩国歌剧历史博物馆推进委员会，决定推进博物馆的设立。” 首次推进委员会由女高音歌唱家李圭道（前梨花女子大学音乐学院院长）、男高音歌唱家朴成元（前国立歌剧团团长）等8名声乐家和导演金洪承、指挥家金德基等12人组成，朴秀吉团长和成奎东会长担任共同推进委员长。 共同推进委员长朴秀吉表示：“随着歌剧元老们依次去世，重要资料消失，感到非常惋惜。首先要确保资料。”曾担任韩国瓦格纳协会理事和监事的共同推进委员长成奎东表示：“首先将收集的资料保管在京畿道安养市EO Technics总部，之后将准备可以展示资料的博物馆空间。”朴秀吉委员长表示：“推进委员们认为，在首尔瑞草洞艺术殿堂歌剧院内设立博物馆是最理想的。” 作曲家李健勇表示：“韩国成为对世界的文化发信基地，仅一年创作的歌剧就达20多部，从这一点来看，（建立）韩国歌剧历史博物馆意义重大。” 负责资料收集和策展的檀国大学文化艺术系教授孙秀妍（音）叮嘱道：“希望拥有或知道在国内创作或演出的歌剧乐谱、照片、节目书、影像资料、录音资料等的人联系我们。

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