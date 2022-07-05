费德勒亮相温布尔登“百年球场”，全场观众起立鼓掌. July. 05, 2022 08:15. by 任寶美 bom@donga.com. 因膝盖受伤而离开球场好长一段时间的“网球皇帝”罗杰•费德勒（41岁•瑞士）表达了退役前想在温布尔登再参加一次比赛的愿望。 3日，正在举行2022温布尔登网球公开赛的全英网球俱乐部举行了中心球场开业100周年纪念仪式。在当天的活动中，从职业选手可以参加四大满贯赛事的1968年以后（公开赛时代）首次获得该大赛男单冠军的罗德•拉沃（84岁•澳大利亚）开始，历届温布尔登网球公开赛的26名单打冠军逐一被介绍。介绍顺序是温布尔登公开赛冠军次数。继赛会5届冠军维纳斯•威廉姆斯（42岁•美国）之后，6届冠军比利•金（79岁•美国）和诺瓦克•德约科维奇（35岁•塞尔维亚）也入场后，担任主持人的苏•巴克（66岁•英国）表示：“还有吗？有8次冠军吧？”在观众席骚动期间，一起担任主持人的约翰•麦肯罗（53岁•美国）高喊“罗杰•费德勒”，中心球场正门被打开，费德勒露出灿烂的微笑。 坐满中心球场的1.5万名观众起立鼓掌迎接了传奇。在费德勒之前被介绍到的德约科维奇也面带微笑向费德勒鼓掌。当费德勒站在自己身边时，德约科维奇高兴地附上了耳语。 费德勒在去年该大赛8强赛结束后，接连接受了膝盖手术。因为已经过了40岁，所以有观测认为费德勒有可能就此隐退。但费德勒表示，“能够在这个球场上进行很多比赛，真是幸运。我人生最大的胜利和最大的失败，人生的亮点都在这里。希望自己能回到这里再比赛一次。” 他指出，在中心球场上最令人难忘的瞬间是他在2001年大赛上在16强中战胜当时世界排名第一、卫冕冠军皮特•桑普拉斯（52岁•美国）和2003年首次夺冠。费德勒说：“很怀念这里。去年离开温布尔登网球公开赛时，我曾想过今后‘今年会很困难’，但没想到复出需要这么长时间。”这是费德勒自1999年首次参加温布尔登网球公开赛以来，今年首次未能参加该赛事。 根据大赛传统，经常穿着白色运动服进入中心球场的费德勒当天身穿深色正装出现在球场上。但是他穿的鞋子是白色网球鞋。

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