罗伯斯庇尔下台是因为下雨？. July. 02, 2022 07:43. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 1794年7月27日是一个炎热潮湿的日子。法国恐怖政治的代名词罗伯斯庇尔为了转移反对自己的舆论，计划进行演讲。当时，参加法国革命的这些人中间正在悄然出现有关经常进行恐怖政治的罗伯斯庇尔下台的故事。演讲当天，罗伯斯庇尔的身体状况并不好，甚至连声音都发不出来。恰巧雷电交加暴雨如注，前来听演讲的群众散开了。失去最后机会的罗伯斯庇尔在写给巴黎公社的呼吁文时被军人逮捕，就在那一天他消失在断头台的露珠里。 在天气下没有自由的历史。作者观察了从古代到现代，在世界史的每个拐点出现的天气的影响力。1944年夏天，第二次世界大战当时联军之所以能够登陆诺曼底海岸，是因为平静的波涛和风浪。1941年，俄罗斯历史上最冷的严寒期和暴雪对阻止希特勒入侵苏联起到了决定性的影响。洪水、干旱、寒冷等天气对人类社会的繁荣和没落产生了很大的影响，这一事实非常有趣。 作者提到的最后一个事例是2005年大西洋飓风“卡特里娜”。因为卡特里娜，仅在美国新奥尔良就有1400多人牺牲。尽管那里具备了堤坝、运河、水泵等各种防洪设施。卡特里娜给美国人带来了用任何尖端技术都无法平息大自然的觉悟。作者承认人类对气候变化产生了部分影响，但同时也表示：“即使不是人类造成的，而是自然因素，气候也会突然发生变化。”同时也提醒我们，气候变化在人类历史上会反复出现。

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