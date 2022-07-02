上半年贸易逆差史上最差……下半年出口也一片漆黑. July. 02, 2022 07:44. by 世宗=金炯民记者、朴敏宇记者、郭道英记者 kalssam35@donga.com,minwoo@donga.com. 今年上半年（1 ~ 6月）韩国贸易收支逆差超过100亿美元，创下了同期历史最高纪录。有企业预测，作为韩国经济增长引擎的出口，下半年（7~12月）将止步于同比增长0.5%。经济专家们警告说，随着贸易赤字的慢性化，韩国经济有可能陷入长期停滞。 产业通商资源部1日公布的今年上半年进出口统计结果显示，上半年出口额为3503亿美元，同比增长15.6%，进口额为3606亿美元，同比增长26.2%。据统计，虽然以半年为基准达到了历史最高出口额，但暴涨的能源进口额从中作梗，导致贸易收支出现103亿美元的赤字。 此次贸易逆差规模超过了1997年上半年最大逆差91.06亿美元。另外，今年6月的贸易收支逆差为24.72亿美元，连续3个月出现逆差。这是自2008年6月至9月以来时隔14年再次出现这种情况。 下半年的出口前景并不乐观。当天，全国经济人联合会对销售额1000强企业中的150家12大出口主力行业企业进行了“2022下半年出口展望调查”。结果显示，下半年出口同比仅增长0.5%。预测出口减少的企业指出，△原材料价格上涨导致出口竞争力减弱（41.2%）△海上及航空物流费用上涨等供应网困难（21.9%）△主要出口对象国经济状况恶化（21.1%）等是主要风险因素。 韩国国内股市连日下跌。1日，韩国综合股价指数（KOSPI）比前一个交易日下跌1.17%（27.22点），以2305.42收盘。连续三天呈1%左右的下降趋势，当天跌至年度最低点。韩国综合股价指数在盘中一度跌至2291.49，自2020年11月以后时隔1年8个月跌破2300点。 首尔大学经济学系教授金相峰（音）表示：“韩国已经陷入了长期低增长局面，恢复弹性不足，”“为了克服当前的危机，应该尽快进行产业结构改革。”

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