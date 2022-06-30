金珉奎和赵珉奎将在釜山再次相遇. June. 30, 2022 08:10. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在26日结束的韩国职业高尔夫（KPGA）韩国巡回赛可隆韩国公开赛上，在3个洞的延长赛上展开精彩对决的金珉奎（21岁）和赵珉奎（34岁）将在釜山再次相遇。 从30日开始，为期4天的KPGA韩国巡回赛亚洲CC釜山公开赛将在釜山亚运会高尔夫俱乐部（71杆）举行。这是本赛季新设的大赛，总奖金为8亿韩元，冠军奖金为1.6亿韩元。本次比赛共有144名选手参赛，冠军将获得巡回赛2年的种子选手资格和1000个捷恩斯积分。 在本届大会上，最受关注的选手是金珉奎。在韩国公开赛上击败赵珉奎，职业生涯首次夺冠的金珉奎将挑战连续两届大赛的冠军。最近连续两次获得冠军的选手是2020年9月在HAZZYS高尔夫KPGA公开赛with日东湖高尔夫俱乐部和第36届新韩东海公开赛上接连夺冠的金韩星（26岁）。 金珉奎本赛季的累计奖金已达7.2489亿韩元，如果他在本次大赛上取得第2名（8000万韩元）以上的成绩，将成为韩巡赛历史上第一个单赛季奖金突破8亿韩元的选手。对此，金珉奎表示：“乘着好的趋势，心里很舒服。我的高尔夫才刚刚开始。” 在日本职业高尔夫巡回赛（JGTO）出道的赵珉奎，虽然称霸了2011年关西公开赛和2016年富士产经精英赛，但至今还没有在国内舞台上夺冠。特别是包括本赛季的2次亚军在内，赵珉奎在韩国巡回赛上仅亚军就拿了6次之多，他决心在本次大赛上争夺国内舞台的首个冠军。在韩国巡回赛上，今年唯一取得2胜的金碧欧（32岁）则有望取得本赛季第3胜。 作为推荐选手参赛的申龙镇（58岁）将在此次大赛上挑战历届最高龄冠军纪录。2005年崔相浩（67岁）以50岁零4个月25天的年龄在GS加德士每日经济公开赛上创下了历史最高龄冠军纪录。

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