第八届民选地方政府，应开启符合第四次产业革命时代的地方化时代. June. 30, 2022 08:10. . 民选第八届地方政府将于明天上台。17个市道和226个市郡区负责人、地方议员将在今后4年内负责草根行政和议会。希望他们能为日益衰落的地方经济注入活力，恢复隶属于中央政治、丧失独立性的地方自治本来的地位。 事实上，6月1日地方选举是“地方”消失的选举。随着大选构图的延续，如何拯救地方、如何让地方自治更加扎根等地方议题被抛在脑后。虽然4年前被共同民主党包揽的地方权力格局发生了巨大变化，但不能单纯地停留在“朝野交替”上。无论哪个党获胜，如果找不到解决地方消亡危机的方案，又有什么用呢？ 包括首尔在内的首都圈和地方的不均衡问题不是最近一两天的事情。在狭小的土地上，首都圈一极体制正在逐渐深化。甚至有言论称这是亡国现象。由于从非首都圈向首都圈的青年人口流失等原因，地区经济失去了活力，大学正在崩溃。虽然将公共机关迁移到地方，到处都建立了“革新城市”，但却是杯水车薪。 最终是如何持续创造更多好工作岗位的问题。应该超越急于获得政府预算的水平，寻找符合第四次产业革命时代的经济活性化方案。引进信息通讯、生物技术等尖端产业，产学合作。要积极探索培养创业企业等符合地区实情的各种对策。允许破格的税制支援和规制特例的“机会发展特区”和“第四次产业开发特区”等也值得讨论。将釜山、蔚山、庆南合并为一个经济圈的“釜蔚庆特大城市”等国土不均衡解决方案，也有必要制定周密的战略进行挑战。 市道知事的责任尤为重大。有时竞争，有时合作，要以创意性、革命性的想法致力于确保地方竞争力。不能把市道知事的职位，当作培养下届大选等个人政治影响力的垫脚石。尹锡悦总统已提出将“大韩民国任何地方都适合生活的地方时代”作为国政目标。要不分朝野，全力支持地方活性化。希望新设“第二国务会议”。如果地方垮塌，中央也会垮塌。

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