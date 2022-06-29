韩国女足招牌明星池笑然在全球女足运动员中排名第25位. June. 29, 2022 07:51. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国女子足球招牌明星池笑然（31岁•水原FC•照片）在美国体育专门媒体ESPN评选的女子足球运动员排名中位列第25位。 28日，ESPN公布了2021~2022赛季全世界女子足球运动员中表现突出的前50名球员。去年首次发表的该排名是由女子足球主教练、球队管理层等组成的26名专家投票决定的。去年排在第18位的池笑然今年被选为第25位。在50名女足运动员中，亚洲球员只有池笑然一人。 ESPN表示，“池笑然离开切尔西（英格兰）返回韩国的消息让很多球迷失望。因为观看池笑然的比赛是绝对的乐趣。”把池笑然称为“中场指挥家”的ESPN表示，“池笑然拉弓让切尔西这支球队舞动起来。虽然有人忽视了池笑然是多么好的球员，但她确实给切尔西队带来了8年的全盛期。” 从2014年开始在切尔西效力的池笑然带领球队获得了6次女子超级联赛冠军、4次女子英格兰足球协会（FA）杯冠军。2021~2022赛季结束后，池笑然于上月加入了WK联赛水原FC。 女子足球运动员排名第一的是1月获得国际足联（FIFA）年度最佳女球员奖的来自巴塞罗那（西班牙）俱乐部的亚历克西娅•普特亚斯（28岁•西班牙）。

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