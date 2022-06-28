科罗拉多雪崩队时隔21年再次捧起NHL冠军奖杯“斯坦利杯”. June. 28, 2022 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. 科罗拉多雪崩队时隔21年再次捧起了北美职业冰球联赛（NHL）冠军奖杯“斯坦利杯”。 科罗拉多雪崩队27日在美国佛罗里达州坦帕的阿马里竞技场举行的NHL总冠军争夺战（7战4胜制）第6场比赛中，客场以2比1战胜“双卫冕冠军”坦帕湾闪电队，以总比分4比2确定了冠军。这是科罗拉多队继1996年和2001年之后第三次登上NHL冠军宝座。相反，试图连续3年夺冠的坦帕湾队没能阻挡科罗拉多队的旋风，只能屈居亚军。 授予季后赛最有价值球员（MVP）的康恩•史密斯奖杯，属于科罗拉多雪崩队3年级的后卫凯尔•麦卡（24岁•加拿大），他全票当选。科罗拉多队队长加布里埃尔•兰德斯科格（30岁•瑞典）在赛后接受ESPN采访时，被问到科罗拉多队的夺冠秘诀时，他回答说：“麦卡在哪里，找找看吧。” 麦卡也是颁发给常规赛最佳防守队员的诺里斯奖杯的获得者，在此次季后赛20场比赛中，他攻入8球，奉献21次助攻，创下队内最高得分点29分，带领球队夺冠。麦卡也是NHL历史上第三位在同一赛季获得诺里斯奖杯和康恩•史密斯奖杯的球员。麦卡说：“从小开始梦想的瞬间变成了现实。所以反而感觉有些不现实”，“以后我会成为更加进步的选手。” 在球员时期参与了球队两次夺冠经历的乔•萨基克团长表示：“已经战胜了最好的球队，现在我们也想成为像坦帕湾队一样挑战3连冠的球队。”在NHL历史上，纽约岛人队在1980年至1983年创下的连续4次夺冠是最多赛季连续冠军记录。

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