尹锡悦将参加北约会议……要认真观察国家利益的战争现场. June. 27, 2022 07:56. . 韩国总统尹锡悦为出席29日和30日在西班牙马德里举行的北大西洋公约组织首脑会议，将于今天出国。这是韩国总统首次出席北约峰会，北约邀请韩国、日本、澳大利亚、新西兰等亚太四国首脑出席，有了这一次峰会。尹锡悦还将出席韩美日三国首脑会议，并与各国首脑举行双边会谈。总统室表示，备受关注的韩日首脑会谈和亚太四国首脑会议召开的可能性很低。 对于就任后首次海外访问、以首次登上多边外交舞台开始的尹锡悦来说，此次参加北约峰会与世界各国首脑进行自然接触，这不能不说是一个宝贵的机会。这不仅符合尹锡悦政府的外交基调，即通过扩大与世界第十位经济实力相匹配的外交力量，构筑“全球中枢国家”的地位，而且还是就任后通过韩美首脑会谈大幅加强的“价值同盟”的全球扩张版外交舞台。 但机会必然伴随着风险。西方军事同盟北约的此次会议是在俄罗斯侵略乌克兰的战争持续4个多月、美中之间全方位霸权竞争激化的时期举行的。据悉，北约此次还将讨论以10年为单位更新的“战略概念”新版本，在俄罗斯之外，其中还包含应对中国挑战的构想。中国早已表现出敏感的反应，称“坚决反对任何煽动分裂和对抗的言行”。 在这种新冷战对决中参加西方同盟会议，政府也不能不考虑由此带来的外交负担。总统室划清界限说：“尹总统参加北约会议和韩国转变为反中反俄政策的可能性完全无关。”他在谈到加强以自由民主为基础的“价值联盟”的同时，为韩半岛和平与解决朝核问题构建全面安保网络，还强调半导体、核电站等双边层面的推销外交，正是出于这种原因。 在国际社会根据价值和理念划分、经济也分离的大变动时期，走钢丝式的均衡外交是不可能的。新政府作为西方阵营的一个轴心，重新设定了韩国的外交坐标。不过，追随自由主义国际秩序并不能保障韩国的国家利益。虽然是共享价值的西方同盟的会议，各国仍然展开着激烈的国家利益外交战。希望这能成为外交新手尹锡悦总统正确感受和学习现场的重要机会。

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