主张“脱核电”的共同民主党议员，到欧洲出差考察了核电. June. 25, 2022 07:23. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 拥护文在寅政府脱核电政策的共同民主党国会议员们在文在寅总统卸任之前，视察了欧洲高放射性废弃物处理设施。这一事实事后才被公开，引发了争议。 据国会事务处24日透露，共同民主党议员洪翼杓（音，下同）与同党议员李在祯、李长燮及国民力量党议员金荣植一起，从4月2日到9日访问了奥地利和法国。他们在访问后向国会提交的《使用后核燃料再处理及放射性废弃物处理先进事例调查》结果报告中写道：“再次确认了原子能在解决气候危机的脱碳实践中的作用非常重要。”洪翼杓在会见国际原子能机构总干事格罗西时表示：“核能源的持续利用是减少碳排放的有用手段，对此深有同感。”他还访问了法国国立放射性废弃物管理局的地下研究设施，并表示：“对核能的开发、发展和利用感兴趣。”出差费用为6122万韩元。 对此，政界批评说：“在文在寅政府任期内一直主张脱核电的共同民主党议员过去的行动和访问团的活动相矛盾。”洪翼杓在2019年3月担任共同民主党首席发言人时曾表示：“文在寅政府通过脱核电实现能源转换是不可抗拒的时代使命。”李长燮当时表示，“核电没有经济效益”。李在祯则表示“（脱核电速度）令人羞愧”。洪翼杓议员室相关人士就其发言解释说：“在与对方对话的过程中，从外交层面表示有同感，”“在现在核电站仍在运转的情况下，因为需要放射性废弃物设施而进行了视察，这与脱核电站问题没有任何关系。”

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