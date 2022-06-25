新冠生活补助将只发给中等收入以下. June. 25, 2022 07:24. by 金素英记者 ksy@donga.com. 从7月11日起，向新冠确诊者支付的生活补助和带薪休假费的支援对象将减少。这是由于新冠疫情趋于稳定为了减少财政负担而采取的措施。 据中央灾难安全对策本部24日透露，从下月11日起，新冠确诊患者获得的生活补助将出现“收入标准”。目前与收入水平无关，一个家庭内新冠确诊者1人可获得10万韩元的生活补助，2人以上可获得15万韩元的生活补助。今后，只有“标准中等收入100%以下的家庭”才能得到支援。支援金额不变。 判断是否属于标准中等收入100%以下家庭的标准是健康保险费。把新冠确诊者家庭成员缴纳的健康保险费加在一起，然后计算是否在标准额以下。此时的标准额，根据家庭成员人数和健康保险加入者的类型而有所不同。4人家庭的家庭成员，△全部为职场加入者，每月缴纳18.0075万韩元以下△全部为当地加入者，健康保险费每月缴纳18.7618万韩元以下△如果职场加入者和当地加入者都有，每月缴纳18.2739万韩元以下时，就是支援对象。健康保险费的确认及咨询，可在国民健康保险公团网站（www.nhis.or.kr）和呼叫中心（1577-1000）进行。 给新冠确诊职工享受带薪休假的中小企业发放的带薪休假费，也将压缩到“从业人数不到30人”的企业，支援对象将减少。现在则是发放给所有中小企业。带薪休假费补助额与目前“每天最多4.5万韩元，最多5天”相同。在未满30人的企业工作的从业人员，约占全体中小企业从业人员的75%。 此外，政府对居家治疗者的非面对面诊疗费、门诊中心诊疗费等的支援也将中断。此前，政府一直支援居家治疗医疗费中原本应由患者负担的“本人负担金”，但今后将改为由患者承担。政府认为，通过此次措施，居家治疗者平均将承担约1.9万韩元的医疗费。但是，政府将继续支援帕克斯洛韦德等新冠药物和住院治疗费。

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