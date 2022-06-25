食物中毒情况紧急，沙门氏菌6月患者数创历史新高. June. 25, 2022 07:24. by 趙健熙 becom@donga.com. 随着炎热潮湿的天气持续，食物中毒患者正在剧增。成为庆南金海市“冷面店集体食物中毒”事件原因的沙门氏菌（学名：salmonella），自今年以来感染患者人数创历史新高。 韩国疾病管理厅24日表示，6月1~3周（5月29日~6月18日）全国标本监视医院共报告了192名沙门氏菌感染患者。这比之前3周（5月8日至28日）的141人增加了36.2%，是自2015年开始相关统计以来与同期相比规模最大的一次。诺如病毒（Noro virus）和腺病毒（Adenovirus）等引起食物中毒的病毒患者最近也比去年增加了近2倍。 沙门氏菌在高温多湿的环境下活跃地繁殖。食品医药品安全处流行病学调查结果显示，在发生1名死亡者的金海冷面店事件中，餐厅方面将剩下的鸡蛋丝保管在冰箱里，第二天再次放到了冷面配菜上。有人怀疑，在制作鸡蛋丝的过程中，被污染的沙门氏菌在一天内迅速繁殖，结果虽然每碗冷面只沾染了5~10克的量，但引发了34人的集体食物中毒事件。

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