韩国上半年贸易逆差创纪录…… 时隔25年的双胞胎赤字成为现实吗？. June. 23, 2022 07:43. . 韩国关税厅21日表示，从今年1月起到本月20日为止，韩国的贸易收支赤字额预计将达到154亿美元，以上半年为基准，将达到历史最大规模。这是因为，由于全球经济的不稳定，韩国产业的主力产品汽车和无线通讯器材出口陷入低迷，而乌克兰战争导致供应网出现差池，原油和石油产品等能源进口大幅增加。 如果这种贸易赤字基调持续下去，商品和服务交易、收入转移收支合计的经常收支今年可能会出现赤字。4月份的经常收支已经出现8000亿美元赤字。再加上危机时需要起到缓冲作用的管理财政收支，预计今年将出现110万亿韩元的赤字。经常收支和财政收支同时下降到负值的“双胞胎赤字”，在1997年外汇危机后时隔25年再次成为现实。 双胞胎赤字是韩国经济的对外支付能力和国家生计的健全性同时恶化的信号。这是政府和政治圈用各种规制阻碍企业竞争力，用倾囊相助式民粹主义政策乱花国家资金的结果。在国家债务剧增的情况下，如果经常收支赤字基调持续下去，韩元价值就会下降，受此影响，国内物价上涨压力会增大，这种恶性循环将反复出现。最重要的是，双胞胎赤字是导致对外信任度下降和大规模资本流出、对经济造成冲击的大型不利因素。 目前，韩国经济正陷入高物价和生产、消费、投资都减少的进退两难局面。韩国不是主要货币国，资源也不足，如果陷入双胞胎赤字，经济就会失去活力，被困在看不到突破口的隧道里。经济合作与发展组织已经下调韩国的增长率预测值，提出了调整财政支援方式、结构改革、劳动及资本的再分配等诸多改革课题的要求。 尽管如此，企划财政部和韩国银行仍然认为，4月份的经常收支赤字是外国人分红带来的暂时现象。这让人怀疑，这么说的他们，究竟知不知道经济基础已经见底的现实。当局应积极应对出口企业的现场困难，将贸易收支转为顺差，同时集中政策力量构筑韩美货币互换等外汇市场的安全阀。必须赶在双胞胎赤字成为韩国痼疾之前，拿出紧急处方。

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