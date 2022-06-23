猴痘蔓延至全世界……42国3099人感染. June. 23, 2022 07:43. by 金民 kimmin@donga.com. 在猴痘扩散到全世界的情况下，美国疾病控制预防中心以世界卫生组织和各国资料为基础推算的结果显示，包括韩国在内的42个国家有3099人感染。 据美国疾控中心当地时间21日透露，欧洲27个国家出现了2683名感染者，占全体的86%。北美（351人）、中东（24人）、南美（19人）紧随其后。不仅是韩国，新加坡等东南亚地区也首次出现了感染者。 据路透社报道，当天在新加坡确认的感染者是英国男性航空乘务员。新加坡卫生部表示，该男子正在住院，健康状况良好。保健当局对与该男子接触的13人采取了3周隔离措施，并以客机乘客等为对象进行流行病学调查。 据世卫组织透露，除风土病地区非洲外，其他地区因猴痘死亡的感染者截至17日共有1人。 随着猴痘的扩散趋势持续，世卫组织计划于23日召开紧急会议，决定是否宣布“国际公共卫生紧急状态”。“国际公共卫生紧急状态”是发布世界流行疾病的最高水平的警报阶段。目前适用于新冠病毒感染症和小儿麻痹症。 世卫组织认为，猴痘的扩散是以同性之间发生性关系的男性或访问欧洲、北美等地的人为中心进行的。英国确诊患者最多，达793人。英国保健当局21日劝告同性恋者和双性恋者男性等高危人群接种疫苗。世卫组织的立场是，被认为具有预防猴痘效果的天花疫苗临床数据不足，供应也不充分，因此大规模接种疫苗为时尚早。

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