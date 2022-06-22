现代制铁开发出电动汽车减速齿轮合金钢. June. 22, 2022 07:56. by 田承勳 raphy@donga.com. 现代制铁表示，为了攻占电动汽车用高性能材料市场，开发了减速器齿轮用合金钢和相关制造技术，并获得了产业通商资源部的新技术认证（NET）。 现代制铁开发的合金钢与现有减速器零件中的钢种相比，热变形提高了48%，减少了驱动齿轮时产生的噪音，具有提高行驶静音性的效果。另外，确保了高温稳定性，减速器齿轮耐久性比之前增加了2倍以上。该技术将适用于今年上市的高性能电动汽车EV6 GT，之后计划持续扩大适用车型。 根据《产业技术革新促进法》的新技术认证是革新性地改善并改良国内首次开发的技术或现有技术的优秀技术，是国家正式认证经济、技术波及效果大、商用化时能够大幅提高产品质量和性能的技术的制度。拥有新技术认证的企业在申请政府投资的研究开发（R&D）事业时，将得到优待，并能获得核心零部件国产化支援等多种优惠。 现代制铁此次获得认证的技术是与现代汽车、起亚共同开发的技术，现代制铁负责合金成分设计及制造工艺的优化，现代汽车、起亚负责材料开发企划和试制品的制作。现代制铁相关人士解释说：“此次新技术认证具备了适用于电动汽车减速器齿轮的高性能特殊钢配件相关核心技术，意义重大。”

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