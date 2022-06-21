“世界”号运载火箭已移送发射台……今天飞往太空. June. 21, 2022 07:55. by 高兴=高在元记者、东亚科学记者金民洙 jawon1212@donga.com、reborn@donga.com. 韩国型运载火箭“世界”号（KLSV-Ⅱ）将于21日下午4时左右再次挑战，进行第二次发射。 科学技术信息通讯部和韩国航空宇宙研究院表示，“世界”号已于20日上午11时10分左右再次站在发射台上。这距离15日停在发射台上后因传感器故障再次回到组装楼过了5天。准确的发射时间将于21日下午2时30分公布。 “世界”号20日上午7时20分被装上无人特殊移动车辆，从全罗南道高兴罗老宇宙中心内的发射体综合组装大楼到第二发射台，历时约1个小时。上午完成了起立工作，下午进行了为充电电源和推进剂等的与发射塔架连接和机密检查。 “世界”号去年10月首次发射，但由于三级发动机比计划提前关闭，未能在目标轨道700公里高空以每秒7.5公里的速度投送模型卫星。之后经过完善，原定于本月15日进行第二次发射，但因气象状况恶化，发射日期又推迟一天，定在16日。为了16日的发射，在发射前进行最终检查时，在一级发动机氧化剂罐传感器中发现了错误，16日的发射再次被取消。 据气象厅透露，罗老宇宙中心第二发射台所在的全南高兴外罗老岛半径20公里处落雷的可能性很小，也不会刮起超过“世界”号发射标准的强风。航空宇宙研究院运载火箭推进机构开发部长吴承协（音）表示：“韩国一定会开辟通往宇宙的道路。”

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