斯里兰卡破产一个月的恐慌……韩国是否在筑起防止危机传染的防波堤？. June. 20, 2022 07:39. . 被称为“印度洋珍珠”的斯里兰卡在上个月19日宣布国家破产后，所有经济活动都陷入瘫痪。最大的城市科伦坡的出租车司机们现在在加油站排队3天也很难买到一桶汽油，低收入层家庭要把一顿饭分成两顿来吃。找不到工作的青年们为了出国，在移民部门前熬夜。斯里兰卡政府虽然想通过石油配额制等突破难关，但无可救药已经很久了。 《东亚日报》记者在斯里兰卡国家破产一个月之际前往访问，随着外汇储备的枯竭，斯整个国家陷入了恐慌之中。国家破产的直接原因是俄罗斯入侵乌克兰。由于战争，油价和粮食价格暴涨，政府、企业、家庭无法支撑下去。但是在此之前，斯里兰卡因民粹主义政策，国家负债过度增加，再加上新冠疫情扩散，主力产业旅游受到了打击。在经济基础崩溃的情况下，高物价和低增长的复合危机袭来，政府举起了白旗。 之所以不能轻视斯里兰卡的国家破产，是因为包括韩国在内的新兴国家也不能完全摆脱类似的危机。在国家负债如滚雪球般增加的情况下，未能实现符合变化的经济状况的体质改善，这可能会成为危机的导火线。 最重要的是，金融危机即使各国相距遥远或产业之间没有联系，也会随着资金的移动迅速传染，这一点非常危险。1997年的外汇危机，是因为美国急剧上调利率导致全球资金流失，始于墨西哥的国家破产。之后经过泰国和菲律宾，连韩国也陷入了连锁危险之中。需要能够预防美国利率上调、美元强势、新兴国家资本外流等“危机传染”的安全阀。 韩国政府虽然说韩国经济的基础体力良好，但目前的现实并不乐观。在物价和增长对策之间摇摆不定的期间，企业的设备投资连续3个月呈现出减少趋势。由于企业限制，民间创造工作岗位的能力正在放缓，又由于僵硬的劳资关系，劳动生产率在世界63个国家中仅排在第51位。如果开始实施紧缩政策的美国迅速吸纳世界资金，基础薄弱的国家必然会受到冲击。对于韩国来说，现在不是隔岸观火对待“斯里兰卡多米诺骨牌破产”担心的时候。

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