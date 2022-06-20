“写作决心”. June. 20, 2022 07:39. . “我的梦想从一开始就是成为一名作家。（中略）成为医生或警察是一个‘前途决定’，但成为作家却不同。那件事与其说是选择，不如说是被选中。如果接受除了写作以外任何事情都不适合自己的事实，那么就要做好一生走既遥远又艰辛的道路的觉悟。”—出自保罗•奥斯特的《烤面包的打字机》中 33岁时决心成为专业作家而读的这本书，正如原题《Hand to Mouth》中看到的那样，是“赚一天活一天”的无名作家的出道记。读着现在成为大师级人物的保罗•奥斯特年轻时候埋头就干的写作生活，我也为了整理意志，打破写作的秘密而坚持写了下来。 我们为什么写作？有些人为什么默默地走在看似穷困潦倒的创作道路上？这是因为比起将自己的时间用于赚钱，更喜欢观察世界的另一面写文章。他辛辛苦苦写完故事后，想把它讲给世人听，人们称他为作家。 我作为全职作家工作，过了7年我才以小说家的身份出道。《烤面包的打字机》的“写作决心”让我坚持了很长时间。每当因为生活困难想要放弃的时候，我都会说“没关系。我也只是像保罗•奥斯特一样，积累了很多关于这个艰难时期的故事。”之后，我将8年间积累的故事编成了一本名为《每天写，再写，写到最后》的书。 这本书是对自己的“写作决心”的答案，也是韩国版《烤面包打字机》，希望对作家志愿生有所帮助，但卖得并不好。也许是因为给出了答案，下一本书《不方便的便利店》可以放松肩膀写作。于是，作者再次接受了除了写作以外任何事情都不适合自己的事实。

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