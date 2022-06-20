米克尔森和加西亚等参加LIV的高尔夫球员在美国公开赛上接连被淘汰. June. 20, 2022 07:40. by 金東昱 creating@donga.com. 菲尔•米克尔森（52岁•美国）等参加LIV高尔夫邀请系列赛（以下LIV）的球员们在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛本赛季第三个大满贯赛事美国公开赛上丢尽了脸面。 17日（当地时间），在美国马萨诸塞州布鲁克林乡村高尔夫俱乐部（70杆）举行的大赛第二轮比赛中，13名LIV参赛球员中有11人中途被淘汰。 9日，参加由沙特阿拉伯资本主导的LIV揭幕战的17名球员从PGA那里受到了禁止参加巡回赛的处分。但是，随着主管美国公开赛的美国高尔夫协会（USGA）允许现有资格球员参赛，米克尔森等13人参加了比赛。 在大赛第1轮比赛中，米克尔森击出高于标准杆8杆的78杆，在第2轮比赛中，他击出高于标准杆3杆的73杆，中间合计击出高于标准杆11杆的151杆。本次大赛的晋级标准线是高于标准杆3杆。包括米克尔森在内，塞尔吉奥•加西亚（42岁•西班牙•高于标准杆4杆的144杆）、罗相昱（39岁•美国•高于标准杆5杆的145杆）等11名LIV参赛球员被淘汰出局。米克尔森在第二轮结束后表示：“如果比赛能再打好点就好了，虽然很遗憾，但是享受了一周的快乐。” 在LIV参赛球员中，达斯汀•约翰逊（38岁•美国•照片）和理查德•布兰德（49岁•英格兰）分别以高于标准杆1杆的141杆和高于标准杆2杆的142杆的成绩晋级第三轮。决定加入LIV第二站比赛的布赖森•德尚博（29岁）和帕特里克•瑞德（32岁•以上美国）也超过了晋级标准线。 曾批评LIV参赛球员的罗里•麦克罗伊（33岁•北爱尔兰）、贾斯汀•托马斯（29岁•美国）等代表性PGA巡回赛残留派也成功晋级。将此次大赛视为LIV参赛派和PGA巡回赛残留派的对决的美国媒体在第二轮后给出了“LIV参赛球员的大危机”等评价，并以“巡回赛残留派胜利”的语气进行了报道。

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