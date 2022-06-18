崔泰源为“釜山世博会申办活动”前往巴黎，企业界全面展开支援. June. 18, 2022 07:30. by 郭道英 now@donga.com. 为了申办“2030釜山世界博览会（釜山世博会）”，企业界齐心协力给予了援助。主要企业组成专门组织进行各国交涉的同时，大韩商工会议所会长崔泰源（照片）等企业人士也将出国参加海外申办活动。 据大韩商工会议所17日透露，崔会长将从19日开始前往法国巴黎，正式展开为期4天的申办活动。这是他就任釜山世博会申办支援民间委员长后的首次正式外交舞台。 崔会长计划参加21日、22日为期两天举行的第170届国际博览会机构（BIE）总会，支援我国的第二次竞争陈述（PT）等。作为申办2030世界博览会的首次面对面竞争PT，去年12月举行的第一次PT因新冠肺炎而以非面对面形式举行。 崔会长计划在大会前后会见BIE事务总长和各国大使，进行交涉活动。大韩商工会议所表示：“崔会长除了担任民间委员长外，还将在下个月成立的政府委员会上与国务总理韩悳洙一起担任共同委员长。” 参与釜山世博会申办支援民间委员会的国内主要企业也组成了专门组织，正式展开了活动。民间委员会目前有三星电子、现代汽车、SK、LG、乐天、浦项制铁、韩华、GS、现代重工业、新世界、CJ等11个公司和全国72家商工会议所、海外韩人企业协会参与。在此次BIE总会上，除了崔会长之外，三星电子社长李仁用、SK海力士副会长朴正浩、SK SUPEX追求协议会SV委员长李亨熙等将一同出席。 三星和SK将利用各主要事业的网络，进行大部分地区的交涉。LG计划重点负责美国、中国、日本、德国、波兰。负责民间委员会事务局的大韩商工会议所表示：“各企业筛选重点交涉国后，将制定详细战略进行应对”，“如果政府和民间以一个小组正式展开申办活动，完全有胜算。” 据悉，与奥运会、世界杯并称世界三大国际活动的世博会经济效益达61万亿韩元。目前，申办2030年世博会的竞争正以釜山、利雅得（沙特阿拉伯）、罗马（意大利）三足鼎立的局面进行。此外，敖德萨（乌克兰）也在申请中。 申办国的结果将于明年11月通过BIE成员国170个国家的秘密投票决定。BIE在此次第二次PT的基础上，今后还将追加举行3次竞争PT。成员国将根据竞争PT和预定于明年年初进行的现场调查结果等进行投票。

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