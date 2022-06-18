执政党时期连口都没有开过……在野党提出“预算决算委员会常设化”. June. 18, 2022 07:31. . 32名共同民主党籍国会议员前天提出了将国会预算结算特别委员会转变为普通常任委员会的国会法修订案。从孟成奎（音）议员代表提议的法案来看，将预算决算委员会常设化，委员不得兼任其他常任委员会委员。另外，法案还要求企划财政部报告财政总量和支出限额，并在总统主持的国家财政战略会议上讨论预算决算委员会的审查结果。事实上，这是在为国会从政府的预算编制阶段起进行干预铺平道路。法案还赋予了预算决算委员会对各常任委员会要求的增额、减额进行最终审查和调整的权限。 孟议员虽然表示，“国会在预算审查中只是陪衬而已”，“这是为了赋予国会实质性的审查功能”，但听起来并不是这个意思。由于国政监查等原因，11月一个月内启动了预算结算特别委员会，审议时间不足是事实。每年都有人批评仓促审查、密室审查。没有理由反对更仔细审查600万亿韩元政府预算的宗旨。 问题是共同民主党的自相矛盾的态度。在野党时期，它高喊预算决算委员会的常设化，但在文在寅政权执政的5年里，却始终保持沉默。它还说，“库房为什么要堆放粮食”，耗干荡尽了国家生计。之后再次成为在野党后，又打出了预算决算委员会常设化这张牌。这不能不说是“只许州官放火、不许百姓点灯”。这难道不是要把推进新政府核心政策当作抵押品拿捏在手里吗？ 仔细审查政府预算是国会的责任。但是，如果参与预算编制，可能会引发违宪争议。根据宪法第54条，预算案的审议、表决权归国会所有，而预算案的编制、提交权归政府所有。从国会此前的行为来看，国家生计很有可能被政治理论所左右。有人指出，预算决算委员会的权限变得强大，会不会成为另一个“上院常任委员会”。 最重要的是大幅改变国会运营的框架。虽然企划财政部给了税收推算过低等借口，但预算决算委员会的常设化及权限扩大是需要深入讨论和朝野协商的事项。共同民主党在大选失败后强行推进“完全剥夺检查机关调查权”法案，继《政府施行令控制法》之后，又接连出台了《预算牵制法》。其意图是将政府置于巨大在野党的控制之下。在国会因法司委员长问题而开了门却停业的情况下，现在不是谈论预算决算委员会常设化的时候。

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