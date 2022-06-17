美国智库：“继丰溪里3号之后，朝鲜又开始复原4号坑道……朝鲜有可能进行连锁核试验”. June. 17, 2022 07:45. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 朝鲜又被捕捉到了开始修复丰溪里核试验场新坑道的情况。朝鲜为了进行第七次核试验，已经完成了3号坑道的复原工作，接着又出现了为进行大规模核试验复原4号坑道的动向。4号坑道是为了进行氢弹试验，因此有分析认为，朝鲜有可能进行连锁核试验。 美国智库“战略与国际问题研究中心”下属的朝鲜问题专门网站“超越分裂”（Beyond parallel）当地时间15日公开的报告中表示，丰溪里4号坑道被捕捉到出现了新动向。在民间卫星企业14日拍摄的卫星照片中，4号坑道入口周边有正在施工的墙体和建筑材料。报告分析称，“4号坑道捕捉到的新活动强烈暗示着，朝鲜为今后进行核试验而采取了行动”。 有分析认为，恢复4号坑道的举动是为了强调“强对强”正面交锋的朝鲜国务委员长金正恩为核弹头小型化而准备氢弹试验。金正恩去年1月在第八次党代会上曾下达过核武器小型化、轻量化、战术武器化和超大型核弹头的生产等指示。 丰溪里核试验场共由4个坑道组成，4号坑道的深度被推测为800米以上，比朝鲜之前进行复原的3号坑道要深。据分析，3号坑道是为了试验爆炸力相对较低的战术核武器，4号坑道是为了试验爆炸力较大的氢弹而建设的。 因此有分析认为，朝鲜有可能在事实上已经复原的3号坑道进行针对韩国的小型战术核试验后，在4号坑道进行针对美国的氢弹等高威力核武器试验。也就是说，朝鲜可能会进行连锁核试验，以完成战术核武器和氢弹试验，使小型核弹头可以同时攻击多个目标的多弹头洲际弹道导弹。 朝鲜2006年进行第一次核试验后，除封闭的1号坑道外，其余2、3、4号坑道均以2018年关闭核试验场为由被炸毁，但韩美情报当局认为，至今为止从未用于核试验的3、4号坑道的95%以上仍然完好无损。3、4号坑道最内侧的起爆室没有爆炸，如果进行从坑道入口重新挖掘的修复工作，就可以再次用于核试验。 “超越分裂”指出：“朝鲜已经做好了核试验的准备，”“第七次核试验的时间完全掌握在金正恩的手中。”

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