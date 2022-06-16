美国公开赛时隔34年重返波士顿，整座城市开始沸腾. June. 16, 2022 07:42. by 姜泓求 windup@donga.com. “这将成为波士顿体育事业历史上伟大的一周。” 拥有美国5大职业体育（橄榄球、棒球、篮球、冰球、足球）球队的体育城市波士顿，因对时隔34年再次在这里举办的美国公开赛的期待而沸腾。随着沙特阿拉伯资本主导的LIV高尔夫系邀请系列赛（以下LIV）所属选手被允许参加比赛，虽然与现有的巡回赛残留派之间的矛盾状况备受关注，但是对美国公开赛本身的关注度也很高。 美国职业高尔夫（PGA）巡回赛本赛季第三个大满贯赛事美国公开赛将于16日在美国马萨诸塞州布鲁克林乡村俱乐部（球杆标准杆70杆）开幕。男子高尔夫世界排名第三的罗里•麦克罗伊（33岁•北爱尔兰）在自己的Instagram上上传了敦促关注美国公开赛的文章，并拿出了包含自己签名的高尔夫球包和美国公开赛、美国职棒大联盟（MLB）球队波士顿红袜队的两张比赛门票作为活动奖品。截止到15日，已有超过2万条应征留言。麦克罗伊还穿着印有波士顿地方特产龙虾的高尔夫鞋参加了练习赛。 自1988年以来首次举办美国公开赛的布鲁克林乡村俱乐部距离红袜队的主场芬威公园体育场约7公里。来自附近的佛蒙特州并参加此次比赛的基根•布拉德利（36岁）15日在芬威公园体育场举行的红袜队的比赛中作为开球者出场，吸引了人们的视线。布拉德利的妻子吉利安还是红袜队出身的名捕手卡尔顿•菲斯克（75岁）的侄女。 在去年该大赛的冠军琼•拉姆（28岁•西班牙）的记者招待会上，有人提问说：“进入美国职业篮球（NBA）总决赛的金州勇士队和波士顿凯尔特人队中，支持哪支球队？”17日，在波士顿TD北岸花园球馆，NBA总决赛第6场比赛也将拉开帷幕。对此，拉姆介绍了过去休假时与波士顿凯尔特人队的当家球星杰森•塔图姆（24岁）家人见面的轶事，并表明了支持凯尔特人队的意向。 波士顿地区媒体WGBH推算，通过此次美国公开赛，包括相关人士和高尔夫球迷在内，约有17.5万人将访问波士顿。附近的学校还把校园空间作为大会停车场。比赛期间还将实行交通管制。 巡回赛残留派对LIV的批判之声也依然如故。麦克罗伊在15日的记者会上大声疾呼：“这是正确的事情”，“我讨厌把杰克•尼克劳斯和阿诺德•帕尔默等众多选手创造的东西当作什么都不是。”拉姆也表示：“我绝对不会为了钱而打高尔夫。我希望面对世界顶级选手。”布鲁克斯•科普卡（32岁•美国）表示：“对于（LIV）的话题感到很疲惫。我无法理解只把焦点放在美国公开赛上，却出现这样的问题。” 国内选手方面，任成宰（24岁）、金时沅（27岁）、金柱亨（20岁）、李京勋（31岁）将参赛。因确诊新型冠状病毒肺炎（COVID-19）而未能参加上月的大满贯赛事PGA锦标赛的任成宰表示，“美国公开赛赛场球道和障碍区总是很长，很难读懂果岭。这将成为冷静和忍耐的好试验台。”

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