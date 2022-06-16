越线的爱情. June. 16, 2022 07:42. . 在超越应该遵守的道德或规范、界限时，就会说“越线”。奥古斯特•罗丹的杰作《亲吻》被认为是描述恋人之间爱情的世界上最美的雕塑，但实际上它表现的是越线的爱情。 拥抱亲吻的这一性感恋人像原本是罗丹多年来精心制作的青铜雕塑《地狱之门》的一部分。虽然计划受挫，但1880年法国政府为了在巴黎新建美术馆设立而委托的。罗丹从但丁的《新曲》中的《地狱篇》中获得了作品的灵感。雕塑的模特是这本书中的恋人弗朗西丝卡•达•里米尼和保罗•马拉泰斯塔。他们之所以下地狱是因为越线的爱情。仔细看雕塑，男人手里拿着一本书。两人现在在读亚瑟王传说中的吉内维尔和兰斯洛特的故事时坠入了爱河。王妃和骑士的婚外情故事也许让他们鼓起了勇气。因为弗朗西丝卡激情拥抱的男人偏偏是丈夫的弟弟。两人陷入爱情，第一次接吻的瞬间，被丈夫发现，两人都被杀了。因为妻子出轨甚至杀人，丈夫也同样越线了。这是对无法实现的爱情的本能的吸引吗？在沉醉于这座雕像的时候，罗丹撇下了为自己生下儿子的罗斯•波雷，遇见19岁的美丽的卡米尤•克洛德尔，坠入了爱河。罗丹与拥有雕刻天赋的她，作为雕刻家和模特、同事艺术家和恋人，度过了充满热情的时间。 罗丹运气很好。无论怎样出轨，诚实的妻子一生都守候在身边。与保罗和弗朗西丝卡一起下地狱不同，罗丹在与克洛德尔分手后，继续积累了雕刻家的名声。只是克洛德尔在才华未尽的情况下被关在精神病院，度过了地狱般的30年余生。越线的爱情的代价唯独对她十分不公平。

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