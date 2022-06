“越南传说故事《继姐妹Tam and Cam》和韩国《土豆女与红豆女》的故事很相似”. June. 15, 2022 08:03. by 李素妍记者 always99@donga.com. 灰姑娘、白雪公主、长发公主……西方流传已久的传说故事不仅被制作成童话书,还被制作成迪士尼动画片,早已在世界儿童的心中扎根。研究口传文学超过30年的建国大学国语国文学系教授申东欣(59岁)表示,比起西欧传说,更想知道在我们周边生活的移民所怀有的过去故事。他的京畿杨平郡家周边住着来自中国的移民。来自越南、菲律宾等东南亚国家的移民女性也随处可见。也许能从和我们一起生活的人那里听到我们不知道的新故事。 “西欧国家的传说早已为人所知,但是却没有倾听与我们一起生活的东南亚移民的故事。也许真正的新故事会从他们那里传出来吧。” 申教授等16名口传文学研究者最近出版了整理1364篇世界口传民间文化的《多文化口传文学大系》21卷(book korea出版)。这是从2016年开始的3年间对柬埔寨、菲律宾、越南、印度尼西亚、哈萨克斯坦等来自27个国家的136名移民进行采访的结果。13日,记者在首尔广津区建国大学研究室见到了申教授、仁荷大学多文化融合研究所研究教授吴贞美(46岁)、建国大学叙事文学治疗研究所研究教授金正恩(48岁),他们表示:“旧故事是连接不同人群的纽带。” 虽然语言和国家不同,但各国传说中都包含了相似的人和故事。2017年12月,金教授在庆北庆山见到的越南移民女性布蒂普恩(32岁)面带笑容地说:“我们国家也有类似《土豆女与红豆女》的故事”,并讲述了《继姐妹Tam and Cam》的故事。它讲述了继母和自己的亲生女儿Cam一起虐待继女Tam而受到惩罚的故事。虽然语言和文化各不相同,但如果虐待孩子就会受到惩罚的因果报应的价值观是一样的,但是否仅此而已吗?《网兜爷爷》的故事根据文化圈的不同,只有变身为奶奶的差异,包含着向不听父母话的孩子发出警告的共同信息。 “父母为了安慰哭泣的孩子而打开故事匣子,在世界任何地方都一样。虽然外表不同,但我们毕竟都是人类。”(吴教授) 传说故事也可以成为深入了解不同文化的渠道。在菲律宾流传的《第一只猴子鲁法内斯》的故事就是代表性的例子。对于那些把动物皮剥掉,制作皮衣的商人,愤怒的神把他们变成了被毛皮覆盖的猴子,故事中蕴含着重视动物生命的菲律宾文化。吴教授表示:“在东南亚传说中,与自然共存、包容他人的文化根深蒂固。经过3年的研究,我重新审视了自己内心的偏见。” 金教授以“多文化口传文学大系”为基础,在大学与学生们一起进行制作童话的课程。因为他们相信,移民讲述的传说故事会给生活在多文化社会的我们的孩子们带来接受不同的养分。 “书中包含的1364篇故事是成为我们社会成员的移民用韩语讲述的我们的文化资源。我相信以后他们的故事会让我们社会更加丰富多彩。”(申教授)

한국어