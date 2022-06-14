源自美国的通货膨胀恐慌……KOSPI暴跌3%. June. 14, 2022 08:14. by 姜友贤记者、纽约=常驻记者 柳在东 yhkang@donga.com、jarrett@donga.com. 由于担心美国引发的通货膨胀，韩国和亚洲股市再次出现暴跌3%的“黑色星期一”。由于担心旨在防止通货膨胀的紧缩，韩国股票、韩元、债券价格同时下跌的“三重弱势市场”也在持续。有分析认为，被困在“高汇率、高物价、高利率”的韩国经济亮起了红灯。 13日，韩国综合股价指数（KOSPI）比前一天暴跌3.52%，以2504.51收盘。当天的跌幅是自2020年8月20日（-3.66%）因新冠疫情再次扩散导致股市动荡后，时隔1年10个月以来的最大跌幅。KOSDAQ也比前一天暴跌4.72%，以828.77收盘。这是自2020年6月15日（-7.09%）以后的最大跌幅。 日本日经平均股指（-3.01%）、台湾加权指数（-2.36%）、中国上海综合指数（-0.89%）等亚洲股市也未能避免下跌。 韩元价值和国债价格下跌。当天，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一天暴涨15.1韩元（韩元价值暴跌），以1284.0韩元收盘。当天的上升幅度是自去年2月26日（15.7韩元）以后1年零4个月以来的最高值。3年期国债的利率以3.514%收盘，是自2012年4月6日（3.54%）以后10年零2个月以来的最高值。如果国库券利率上升，价格就会相应下降。 曾是韩国经济支柱的贸易也在动摇。进入今年以来，截止到本月10日，贸易逆差为138.22亿美元（约17.8万亿韩元），是自2000年相关统计以来的最大值。4月份经常收支时隔24个月转为逆差，时隔3年经常收支和财政收支同时出现逆差，出现了“双赤字”。 在美国，担心经济停滞的呼声也越来越高。英国《金融时报》与美国芝加哥大学布思商学研究生院12日联合对49名经济学家进行了问卷调查，结果显示，68%的经济学家预测明年内经济萧条将明朗化。首尔大学经济学系教授安东贤（音）分析称：“随着担心的双赤字成为现实，韩国的对外信任度下降，资本外流，汇率上升，原材料和进口物价上涨的恶性循环发生的可能性越来越大，”“韩国经济的滞胀忧虑也越来越高。”

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