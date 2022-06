“北欧作曲家们都想知道制作K-POP的方法,太疯狂了”. June. 14, 2022 08:15. by 林熙润记者 imi@donga.com. 赵容弼,防弹少年团(田)柾国,TWICE,Red Velvet,EXO,MONSTA X…. 众多K-POP歌手的歌曲从遥远的瑞典斯德哥尔摩传来了。这些话出自那里的作曲家二人组路易斯•普里克•斯文(28岁)和玛丽亚•马库斯(42岁)口中。 记者在首尔江南区的一家咖啡厅见到了最近访问首尔的斯文和马库斯。应瑞典驻韩大使馆的邀请访韩的他们7日在瑞草区佳岛(some gavit)举行的瑞典国庆日活动中,演唱了亲自作曲的韩国歌曲和ABBA的《Thank You For The Music》等瑞典歌曲,共演唱了4首歌曲,为大家献上祝贺舞台。 “总是在小摄影棚里埋头创作别人的歌曲,但是亲自站在舞台上唱歌,感到很紧张。”(斯文) 马库斯是记者在2017年应瑞典王室邀请采访当地音乐产业时相识的。当时她创作了赵容弼的《Hello》、Red Velvet的世越号追悼抒情曲《7月7日》,成为话题人物。 “5年前,斯堪的纳维亚的作曲家同事们一提到要制作K-POP歌曲就不屑一顾,但最近却大喊‘告诉我如何制作K-POP音乐’。为了在芬兰、丹麦、英国等地进行K-POP制作讲座,非常忙碌。竞争者也随之剧增,因此变得不容小觑。”(马库斯) 此前,以防弹少年团、BLACKPINK为首的K-POP掀起了全球热潮,斯堪的纳维亚也掀起了韩国音乐和电视剧热潮。 在他们所属的作曲家公司Cosmos Music担任实习职员的14岁不到的斯文迅速成长,最近与马库斯成为了梦幻作曲二人组。在诗节(verse)旋律和说唱、整体编曲方面具有优势的马库斯和唱功突出、擅长写主旋律歌曲的斯文,顾名思义,成为了K-POP界的“ABBA”。 两人将防弹少年团柾国的《Stay Alive》(今年2月发行)选为最佳合作成果。 “为了参与防弹少年团的歌曲,作词•作曲家的竞争非常惨烈。可以说是世界K-POP作曲家的‘鱿鱼游戏’。我们做到了这一点,感到非常自豪。”(马库斯) 斯文说:“SUGA的制作、柾国的演唱都很完美。K-POP总是把我们抛出的草案以完美的视听结果完成,这一点很有魅力。” 培养出ABBA和艾维奇的瑞典是继美国、英国之后的世界第三大音乐著作权出口强国。制作美国后街男孩和超级男孩的丹尼斯•波普、为Lady Gaga和The Weekend等众多歌手创作歌曲的马克斯•马丁都是瑞典制作人。 “在瑞典,从小学开始音乐教育课程就非常细致和彻底。”(斯文) “也有在听音乐或制作音乐时总是把旋律放在首位的传统。”(马库斯) 斯文说他最近正在学习韩语。因为开始K-POP作曲后,他深深沉迷于韩国文化。他甚至梦想着永久移居韩国。他说:“看了《寄生虫》和《鱿鱼游戏》,觉得情节有强烈的反转,角色和表现非常生动。K-POP系统是根据精巧的日程安排和计划来运行的”,“被韩国人的亲切、工作态度所迷倒。” “我认为韩国文化的跃进才刚刚开始。我们两人来自瑞典的小城市,在如此大的浪潮中做出了贡献,从这一点来看,我们感到非常有意义。”(马库斯)

