首尔市销售德寿宫夜景旅游-仁王山森林体验旅游商品. June. 13, 2022 07:47. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 首尔市和首尔观光财团12日表示，在迎来全面解除保持社交距离限制之际，将从16日开始到下月23日为止指定为“首尔旅行月”，销售多种旅游商品。 首先，“照顾心灵项目”将以新型冠状病毒肺炎（COVID-19）专门医疗人员和市民为对象运营。该项目由△仁王山森林中的茶疗法体验（森林中的下午）△与历史解说员一起的德寿宫夜景之旅（音乐流淌的德寿宫）△汉江游艇体验（日落汉江）△麻浦区文化储备基地人文学之旅和瑜伽体验（再生、城市和人）等组成。该商品首先以新冠病毒肺炎专门医疗团队为对象进行销售，参加费用为每人1万~3万韩元。 另外，还将以首尔所在企业为对象运营“Worcation项目”。Worcation是工作（Work）和休假（Vacation）的合成词，是指在休假地同时工作的工作形态。向实行在家、远程办公的企业职员提供2天1夜的住宿和饮食、德寿宫夜景旅行和仁王山徒步等。每家企业最多可申请10人，参加费为每人10万韩元。从13日开始按先后顺序销售，可在“去旅行月”网站（travelweek.visitkorea.or.kr）等进行申请。

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