“俄军向避难车辆开枪……丈夫当场死亡”. June. 11, 2022 07:31. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “俄罗斯军队的装甲车向我们胡乱发射了子弹。我的丈夫、一起避难的朋友的6岁、10岁的孩子当场死亡。” 当地时间9日，位于乌克兰首都基辅市中心西北方向约27公里的小城市布恰。居民加利娜（56岁）在谈到自己所经历的“地狱”时，闭口不谈，流下了眼泪。 今年2月24日入侵的俄罗斯军队向基辅进攻，从必经之路的布恰开始践踏。加利娜说：“因为炮击，周围的住宅倒塌，导致人们死亡和受伤，因此不得不离开家。3月4日上午7点，他和朋友一家各自乘车向西逃难。” 不到500米就出现了俄罗斯军队的装甲车。装甲车明明知道是民间车辆，却突然发射了子弹。子弹穿透汽车前挡风玻璃，击中加利娜的丈夫和朋友车上的两个孩子。朋友的丈夫不得不截掉中弹的腿。加利娜也受了重伤。她强调说：“请一定要把我的故事报道出来，让世界对俄罗斯和普京（总统）的战争罪行定罪，”“这也是重新提起可怕的不幸记忆的原因。” 俄军从2月27日开始对布恰33天的占领，在俄罗斯军队撤退后，这里发现了300多具被掩埋的平民尸体等，暴露了俄军的集体屠杀。《东亚日报》是首家来到这里的韩国媒体，对屠杀的伤痕进行追踪报道。

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