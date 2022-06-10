“自由亚洲电台”：“朝鲜擅自启动开城工业园区……生产校服和内需市场服装等”. June. 10, 2022 08:00. by 崔智善 aurinko@donga.com. “自由亚洲电台”报道说，朝鲜擅自启动开城工业园区内的韩国设备，生产校服和内需市场的服装。韩国统一部表示：“我们明确表示，单方面侵犯韩国国民财产的行为明显违反了南北之间相关协议，在任何情况下都不能容忍。” 据“自由亚洲电台”当地时间8日报道，朝鲜黄海北道的干部消息人士表示：“上周初，与朝鲜服装工业管理局干部一道，把开城工业园区内服装工厂生产的学生夏季校服中的成品全部装入集装箱，回到了黄海北道。”他还说：“从3月份开始，韩国企业运营的开城工业园区内的缝纫设施和裁剪设备等得到中央的许可后开始运转。” 统一部相关人士当天表示：“政府捕捉到了开城工业园区内情况不明的车辆动向，向朝鲜提出了质疑。”

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