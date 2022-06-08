尹锡悦：“总统办公室也允许示威”. June. 08, 2022 07:51. by 洪壽英, 金志炫 gaea@donga.com,jhk85@donga.com. 尹锡悦总统7日就保守团体在前总统文在寅在庆南梁山市平山村的私宅周围举行示威一事表示：“总统办公室也允许示威，难道不应该都依法行事吗?” 尹锡悦当天在去龙山总统室上班的路上与记者见面，就文在寅私宅前的示威相关问题做出了上述回答。这被解释为，对于在文在寅私宅周边示威，政府出面强制阻止是没有根据的。此前，文在寅政府青瓦台出身的共同民主党议员们一直敦促尹锡悦政府积极应对梁山私宅前的辱骂示威等。尹锡悦对在野党的这种要求作出了明确否定。 总统室相关人士在当天的新闻发布会上表示：“集会、结社的自由是自由民主国家最重要的基本权利，”“尹总统的发言说的是原则。”不过，在总统室看来，超越原则问题，亲文（亲文在寅）议员的要求是“自相矛盾”的氛围也很强烈。总统室高层相关人士表示：“克制对前总统的辱骂和诽谤示威是符合国格的，”“但共同民主党政治家们不回顾对李明博、朴槿惠前总统的行为，以双重标准要求尹总统控制示威，是不对的。” 共同民主党对尹锡悦的发言批评说：“狭隘至极。”该党发言人赵五燮当天通过书面简报表示：“这助长了平山村的无道示威，给本应该制止辱骂示威的警察带来了不好的信号。”退出共同民主党的前议员琴泰燮也在脸书上写道：“（尹总统）如果是‘虽然不能用法律阻止示威，但呼吁保持克制。……’这种程度的回答，会怎么样呢？”，对此表示惋惜。

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