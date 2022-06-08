中国在柬埔寨的海军基地开工……在南中国海正式与美国展开霸权竞争. June. 08, 2022 07:51. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 据悉，中国将在柬埔寨建设中国军队拥有垄断权的海军基地。这将是中国在与美国和东南亚国家存在领土纷争的南中国海要塞建立第一个海外军事基地。美国、日本、澳大利亚、印度四国安保合作组织“四国安全对话”上个月正式开始牵制中国进入南海等军事影响力的扩大。 美国《华盛顿邮报》当地时间6日报道说，柬埔寨云壤海军基地将建设中国军队可以垄断使用的基地。《华盛顿邮报》报道称，中国代表团将于9日出席并举行开工仪式。 柬埔寨云壤海军基地与中国南海及马六甲海峡接壤。美国《华尔街日报》去年报道说，中国和柬埔寨已签订协议，在目前码头之一的云壤海军基地追加建设了两个码头，其中北侧基地由中国独家使用。 该合同的内容是柬埔寨承认在海军基地驻扎中国军队、停靠中国军舰、并在基地储存武器。据悉，该基地由中国垄断使用30年，之后每10年可以自动更新一次使用许可。中国政府相关人士对《华盛顿邮报》表示：“该基地不仅在中国军队使用，科学家也将使用。” 这是继非洲吉布提之后，中国第二次在海外建立据点基地。中国正在推进在大西洋沿岸的赤道几内亚和南太平洋所罗门群岛建立军事基地。如果这一构想得以实现，中国将构建连接大西洋地中海和印度洋的苏伊士运河和亚丁湾、南中国海和太平洋的海上基地。美国在上个月的“四方安全对话”峰会上决定构建针对中国东海、南海和印度洋上非法捕捞的监视和应对体系，因此有预测称，两国围绕南中国海的军事紧张局面将进一步加剧。 美国国防部高层相关人士当天指出：“中国在南中国海的动向和其他地区的过分主张权利，给地区敲响了警钟。”美中国防部长决定11日在新加坡香格里拉对话中举行会谈，目前正在协调地点和时间。

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